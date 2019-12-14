В небе над Крымом летчики провели бой с авиацией условного противника

По тревоге были подняты дежурные самолеты Су-27СМ и Су-30М2. Командование поставило пилотам задачу – перехватить военные самолёты условного противника, нарушившие воздушную границу России. Таков был замысел учений авиационного объединения Южного военного округа.
В роли противника выступили самолёты из состава другого авиационного подразделения. Завязался условный воздушный бой. Экипажи Су-27СМ и Су-30М2 применили ракетное и стрелково-пушечное оружие и уничтожили нарушителей госграницы.
Также, как сообщает пресс-служба Черноморского флота, пилоты отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту и ухода от средств поражения условного противника.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь