В некоторых селах Севастополя весь день не будет электричества

Севастопольэнерго предупреждает об отключении электроэнергии ориентировочно с 8 до 17 часов потребителям в переулке Крепостном, Матросском проезде, на улицах: Нефедова, Партизанской, Сенявина, только в доме №5, Частника, Щербака.

Технические работы будут продолжаться до 29 ноября. С 9 до 17 часов не будет света на улице Павла Корчагина. С 11 до 14 часов будет прекращена подача электроэнергии потребителям в селе Орлиное: на улицах Кедровой, Ивана Пахомова, Тюкова.

Кроме того, в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции, с 8 до 17 часов электроэнергия не будет подаваться в Любимовку (почта №26, винзавод) и совхоз имени Софьи Перовской. Также до 17 часов без электричества останется улица Сапунгорская. Эти работы продолжатся и 26 ноября.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта md-gazeta.ru

Источник: Вести.Севастополь