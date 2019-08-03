В Никитском ботаническом саду богиню Флору заменят на Ленина

3 августа 2019     6
В Никитском ботаническом саду богиню Флору заменят на Ленина

Таково решение Арбитражного суда, которое работники заповедника должны исполнить в ближайшее время. Еще в 2018 году с иском в суд обратился госкомитет по охране культурного наследия Республики Крым. Туда в свою очередь поступила жалоба, что работники Ботанического сада самовольно передвинули бюст Ленина, а на его месте установили фигуру богини плодородия Флоры.

Как сообщает феодосийский портал «Kafanews», мраморный бюст Ленина появился в Никитском саду в 1957 и простоял там до 2012-го. Готовясь к 200-летию заповедника, ученый совет Ботанического сада решил, что скульптура богини Флоры больше соответствует духу времени, и бюст Ленина перенесли ближе к зданию музея, где на тот момент уже стоял бюст Молотова. 

«Ученый совет допустил небольшую оплошность: памятник сняли с постамента, но вот из реестра объектов культурного наследия не вывели, – рассказа в интервью изданию Андрей Паштецкий, заместитель директора Никитского ботанического сада. – В 2018 году в Госкомитет по охране культурного наследия поступила жалоба и началась проверка».

В итоге Арбитражный суд постановил: древнеримскую богиню убрать, а на ее место вернуть вождя мирового пролетариата. Сотрудники сада пытались обжаловать это решение и обратились в 21-й Арбитражный апелляционный суд, который находится в Севастополе, но он оставил решение крымских коллег в силе.

Теперь сотрудникам сада предстоит найти для Флоры новое место. Но беспокоит их не это, а то, что перемещение двух тяжелых памятников потребует дополнительных расходов, которые не были запланированы в бюджете учреждения. Да и посетителям будет непонятно, какое отношение имеет Владимир Ильич к розам и хризантемам. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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