В Никитском ботаническом саду нарядят гигантскую секвойю

Игрушки для новогоднего дерева уже традиционно сделают своими руками дети, живущие на территории Большой Ялты. О необычном праздничном растении пишет официальный сайт Никитского ботанического сада.

Секвойядендрон, он же мамонтовое дерево – растение из рода кипарисовых. В Никитском ботаническом саду за 42 года своей жизни он вырос до 11 метров, а диаметр ствола – больше 70 сантиметров.

“Думаю, наш секвойядендрон даст фору многим ёлочкам, которые зачастую украшаются сегодня в духе минимализма – хоть и стильно, но однообразно, – прокомментировал идею Юрий Плугатарь, директор Никитского ботанического сада, – Задумывая этот проект, мы и планировали наряжать новогоднее дерево по давним традициям – уютными и волшебными игрушками-поделками, за каждой из которых скрывается своя сказочная и добрая история”.

Игрушки дети сделают на специальных школьных уроках, в которые включат лекции по ботанике.

26 декабря гигантскую секвойю нарядят с помощью подъёмного крана. Посмотреть на процесс приглашают всех желающих. Можно также поучаствовать. Создатели лучших авторских игрушек получат приз – бесплатный пропуск во все сады парка.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото nikitasad.ru

Источник: Вести.Севастополь