В Никитском ботаническом саду началась подготовка к параду тюльпанов

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в этом году пройдет в 13-й раз. Гости смогут увидеть сто тысяч тюльпанов двухсот сортов, сообщили в пресс-службе заповедника.

Директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь уточнил, что 130 голландских сортов-интродуцентов в этом году впервые представят на экспозиционном участке. По словам куратора коллекции тюльпанов, Людмилы Александровой, среди новинок этого года – экзотические сорта класса попугайных тюльпанов, многочисленного класса триумф, изысканные цветки класса лилиецветные, вычурные сорта класса бахромчатых и махровых тюльпанов. Изюминкой выставки станут сорта тюльпанов класса Rembrandt.

Парад тюльпанов начинается в последнюю декаду марта и продолжается до середины мая. О дате торжественного открытия выставки сообщат дополнительно.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь