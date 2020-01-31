В Никитском ботаническом саду раньше времени распустились нарциссы

Из-за аномально тёплой зимы в Севастополе на полтора месяца раньше обычного зацвели нарциссы. Их сладкий запах разносится и в Никитском ботаническом саду.

Его сотрудники рассказали, что обычно эти нежные цветы раскрываются в марте, предваряя традиционный “Парад тюльпанов”. В этот раз из-за отсутствия холодов нарциссы “проснулись” гораздо раньше обычного. Радовать крымчан своим цветением они будут ещё 2-3 недели. А в кактусовой оранжерее в это же время должны зацвести экзотические жители сада.

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Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь