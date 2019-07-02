В Никитском ботаническом саду цветут уже 4 агавы

Событие это уникальные, говорят специалисты-биологи, агава готовятся к цветению всю свою жизнь, а потом умирает. Одно из растений в Никитском саду зацвело впервые за 48 лет.

Этим летом на мексиканской горке около кактусовой оранжереи цветки выбросили сразу четыре агавы. Одно соцветие может содержать до 17 тысяч мелких жёлто-кремовых цветков, сообщает пресс-служба сада.

В заповеднике на берегу Черного моря растут 24 вида агавы, привезенные из Аризоны и Новой Мексики.

«В Никитском саду растут экземпляры агавы американской с листьями золотисто-окаймлёнными — это форма «Aureo-marginatus», – рассказывает старейший работник сада, специалист отдела дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Ольга Гончарова. — Обычно агавы зацветают на 6-10-20 году жизни. Наша красавица и гордость готовилась к этому событию в тепличных условиях 48 лет. Однако сразу после цветения растение отмирает – один раз в своей жизни цветёт агава, и с этим ничего не поделать. Зато потом она осталвяет плоды и семена, из которых мы сможем вывести новые растения».

В Латинской Америке в пору цветения цветонос агавы срезают. Воронкообразный срез в течение двух-трёх месяцев накапливает сладкий сок. Местные жители называют его «аквамиэль» («медовая вода»). Когда он забродит, из него готовят пульке – лёгкий алкогольный напиток.

Цветение агавы, предположительно, продлится в Никитском ботаническом саду до начала сентября.

«Чтобы увидеть агаву, надо приобрести билет не в Верхний и Нижний парки Никитского сада, а в парк «Монтедор», кактусовую оранжерею и экспозицию «Райский сад», которые объединены в одну большую программу, – говорит Людмила Аксёнова, заведующая экскурсионным отделом сада. – Единый вход организован напротив нижней колоннады Никитского сада, рядом с автобусной остановкой».

Источник: Вести.Севастополь