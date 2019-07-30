В Николаевке автомобиль упал с обрыва

Водитель ВАЗ-21010 не справился с управлением и вылетел с трассы, которая проходила по краю 10-метрового обрыва. Машина упала не в море, а на прибрежную полосу. ДТП произошло сегодня, 30 июля, в поселке Николаевка Симферопольского района.

Как сообщает РИА Новости, водитель жив, но, чтобы выбраться из автомобиля, ему понадобилась помощь спасателей. Специнструментом они срезали крышу. Они передали его врачам скорой помощи.

В целом за прошедшие сутки сотрудники МЧС пять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП на крымских дорогах, в которых пострадали шесть человек. Одна из самых серьезных аварий произошла накануне вечером на трассе «Таврида», там погиб молодой человек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из группы ВКонтакте/ АвтопартнерКрым

Источник: Вести.Севастополь