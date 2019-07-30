В Николаевке автомобиль упал с обрыва

30 июля 2019     23
В Николаевке автомобиль упал с обрыва

Водитель ВАЗ-21010 не справился с управлением и вылетел с трассы, которая проходила по краю 10-метрового обрыва. Машина упала не в море, а на прибрежную полосу. ДТП произошло сегодня, 30 июля, в поселке Николаевка Симферопольского района.

Как сообщает РИА Новости, водитель жив, но, чтобы выбраться из автомобиля, ему понадобилась помощь спасателей. Специнструментом они срезали крышу. Они передали его врачам скорой помощи.

В целом за прошедшие сутки сотрудники МЧС пять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП на крымских дорогах, в которых пострадали шесть человек. Одна из самых серьезных аварий произошла накануне вечером на трассе «Таврида», там погиб молодой человек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из группы ВКонтакте/ АвтопартнерКрым

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

На крымчан стали нападать змеи
На крымчан стали нападать змеи

В Крыму участились случаи нападения змей на людей на территориях частных домовладений. Очередная атака ползучего гада произошла на улице Павленко …


В Севастополе нашли пропавшего юношу-аутиста
В Севастополе нашли пропавшего юношу-аутиста

24-летнего Никиту Шуберта, который накануне утром ушел из дома и пропал, сегодня обнаружила девушка. Об этом сообщают «Вести-Севастополь». Она видела в Интернете …


Вести Севастополь 30.07.2019
Вести Севастополь 30.07.2019. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Чувствует себя хорошо. Пропавший Никита Шуберт вернулся домой. Как добровольцы искали севастопольца, страдающего аутизмом, и где его …


Полиция Крыма помогла мужчине найти сбежавшую дочь
Полиция Крыма помогла мужчине найти сбежавшую дочь

Полицейские помогли мужчине найти дочь, которая ушла из дома и не вернулась, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым во вторник. …


Наталья Поклонская может занять новый пост в Госдуме
Наталья Поклонская может занять новый пост в Госдуме

Депутат Госдумы Наталья Поклонская может стать заместителем председателя комитета по международным делам. Об этом заявил глава фракции «Единая Россия», вице-спикер Государственной Думы Сергей …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты