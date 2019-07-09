В Николаевке море выбросило тело мужчины

На берегу одного из пляжей в Николаевке обнаружили утопленника.
Накануне во второй половине дня очевидцы опубликовали видео с места происшествия в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как тело вытаскивают из воды, а к нему привязана гиря.
По словам находившихся на пляже отдыхающих, утопленник «приплыл» со стороны Севастополя.
Конкретных комментариев по обстоятельствам происшествия у следственного комитета по Республике Крым пока ещё нет.
«Вчера прошло вскрытие, сейчас выясняются все детали происшествия. (Нашли) в районе поселка Николаевка», – сообщили в следственном управлении СКР.
Никита Железняк
Фото с сайта “ВКонтакте”
Источник: Вести.Севастополь