В Николаевке море вынесло тело молодого мужчины

Накануне на пляже курортного поселка Николаевка в Симферопольском районе было обнаружено тело молодого человека 1989 года рождения с признаками утопления.

Сейчас сотрудники Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю устанавливают причину и обстоятельства смерти мужчины – может ли это утопление носить следы криминального характера.

В Николаевке за курортный сезон это уже третье такое происшествие. 3 июля на центральном пляже поселка тоже нашли тело мужчины. А 8 июля море вынесло на берег еще одно тело, к которому была привязана гиря.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь