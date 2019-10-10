В Николаевке море вынесло тело молодого мужчины

10 октября 2019     21
В Николаевке море вынесло тело молодого мужчины

Накануне на пляже курортного поселка Николаевка в Симферопольском районе было обнаружено тело молодого человека 1989 года рождения с признаками утопления.

Сейчас сотрудники Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю устанавливают причину и обстоятельства смерти мужчины – может ли это утопление носить следы криминального характера.

В Николаевке за курортный сезон это уже третье такое происшествие. 3 июля на центральном пляже поселка тоже нашли тело мужчины. А 8 июля море вынесло на берег еще одно тело, к которому была привязана гиря

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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