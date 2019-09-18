В Николаевке отдыхающему на море понадобилась помощь спасателей

Накануне днем в поселке Николаевка Симферопольского района, на пляже «Металлист» мужчина пошел купаться, а выбраться из воды самостоятельно уже не смог: море штормило, сообщает МЧС Республики Крым. Дежурившие на пляже спасатели вытащили его на берег и передали сотрудникам скорой помощи, потому что мужчина успел нахлебаться воды.

По данным ГИМС, с начала года в Республике Крым произошло 83 происшествия на воде, это на 18 больше, чем в 2018-ом году. Погибли 57 человек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь