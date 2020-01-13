В новогодние каникулы Крым посетили больше 200 тысяч гостей

73% от общего числа туристов, посетивших полуостров с 28 декабря по 12 января, остановились на Южном берегу Крыма, и Ялта стала настоящей новогодней столицей полуострова. 12% – на Западном, 9 – на Восточном и 6% – в других районах.

За две праздничные недели Республику Крым посетили 209,7 тысяч человек, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым. Это на 10% выше, чем было год назад.

В новогодние праздники 63% туристов приехали по Крымскому мосту автотранспортом, 7% – по железной дороге, 26% – на самолете, 5% – через границу с Украиной. Аэропорт Симферополя на новогодних выходных обслужил 101 тысячу пассажиров.

Средний чек отдыха в Крыму во время новогодних праздников с перелетом и проживанием составил 40 – 45 тысяч рублей на двоих.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь