В новом шоу «Улицы мира» Ольга Панкратова смешала все виды искусства

В путешествие по улицам мира приглашают артисты Дворца культуры рыбаков. Новое шоу ставит заслуженная артистка России Ольга Панкратова.

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Африканская маримба и бельгийский саксофон. В одном спектакле – колорит десятков стран.

Исполнить польку на ксилофоне – творческая задача, решить которую возьмётся далеко не каждый профессиональный музыкант. Скорость ударов по клавишам – слишком высока. Новый номер Константин Неделев готовит для премьеры – шоу “Улицы Мира”.

«Все то же самое, что играют пианисты на фортепиано, играем мы, но только палочками на ксилофоне, на маримбе, – рассказывает Константин. – Маримбы, ксилофоны, очень интересные музыкальные инструменты, но очень тяжелые. Разные звуки, разные страны, разные формы, все это очень интересно».

За один концерт исполнить мелодии десятков народов мира и играть одновременно на нескольких инструментах с помощью электронного маллетката. Устройство записывает звуки, а затем воспроизводит их. А само шоу объединяет сценические жанры. За час на одной сцене режиссер и заслуженная артистка России Ольга Панкратова создаст калейдоскоп из разных видов искусства: опера и джаз, балет и танго.

«Мы все живем в одном общем мире, значит, идем по одной большой общей улице, у нас один путь с нашими желаниями, и мы хотим одного и того же и на этом пути мы встречаем друг друга», – говорит Ольга Панкратова, режиссёр шоу-программы «Улицы мира».

Оригинальных прочтений будет много. Так румбу станцуют не на сцене, а за ней. И зритель это увидит. А солистка Татьяна Капустинская за час сменит десятки образов: она и одинокая белая птица, и страстная Кармен. Между некоторыми номерами не будет и минутного перерыва.

«Во время переодевания как раз переключаешься и образ снимаешь, надеваешь на себя другой, – рассказывает Татьяна. – Очень помогает музыка, от нее я отталкиваюсь, в ней заключен характер».

За считанные секунды одна картина превращается в другую. Тонкие детали и необычные образы.

Самое зыбкое из искусств – песочная анимация – поможет рассказать историю и свяжет в одно полотно десятки новелл. Песок станет главным героем-повествователем. Зафиксировать картины, созданные художником во время шоу песочной анимации, под силу, пожалуй, только видеокамерам. Но все образы обязательно останутся в памяти, говорят создатели шоу. Убедиться в этом можно будет уже 23 ноября. В этот день на сцене севастопольского Дворца культуры рыбаков состоится премьера.

Алена Давыдова, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь