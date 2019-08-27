В новые школы Севастополя требуются 645 учителей

27 августа 2019     13
В новые школы Севастополя требуются 645 учителей

262 педагога в Севастополе нуждаются в социальном жилье. Такую статистику сегодня озвучил руководитель департамента образования города Игорь Белозеров на августовской конференции работников образования.

Проблему обеспечения жильем молодых специалистов назвали одной из основных, среди них также уровень зарплат. Из-за этого школы и детские сады города недоукомплектованы сотрудниками, отметили представители ведомства. И уточнили: открытыми остаются более 240 вакансий, еще 645 специалистов понадобится, чтобы обеспечить учителями 10 строящихся школ.

«Эти задачи стоят перед директором каждой школы: нехватка педкадров, большая нагрузка на учителей, естественно, вопросы заработной платы и улучшения жилищных условий», – рассказывает Ленура Билялова, директор средней общеобразовательной школы №32.

«У нас очень много учителей, которые уже работают очень долго, а хотелось бы, чтобы приходила молодёжь. Мы научим, пока есть силы, здоровье, потому что детям больше нравятся молодые – те которые веселее, задорнее», – добавляет старший методист этой же школы Жанна Морозюк.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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