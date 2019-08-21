В новый аэропорт Саратова полетят самолеты из Крыма

23 августа в новый саратовский аэропорт «Гагарин» отправится первый рейс из Симферополя. Самолеты будет летать два раза в неделю, правда, всего лишь месяц – до 23 сентября, сообщает РИА Новости Крым.
До этого в расписании также значились два рейса в неделю, только самолеты летали в старый терминал. Время в пути от Симферополя до Саратова – около двух часов.
20 августа в Саратове официально был открыт новый терминал «Гагарин» и все рейсы переведены туда.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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