В ночной драке убит начальник отделения МЧС в Саках

Драка на бытовой почве произошла сегодня ночью в Евпатории на улице Немечивых. В ходе конфликта житель Евпатории 1988 года рождения ударил ножом мужчину в надплечную область, тот скончался в больнице, сообщает Крыминформ.

Позже стало известно имя пострадавшего – это Ярослав Мамаенко, 31-летний начальник МЧС по городу Саки. Его втянули в конфликт с пьяной компанией. Коллеги отзываются о нем как о профессионале и порядочном человеке. В 2015 году он был победителем регионального этапа конкурса МЧС «Созвездие мужества».

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото места убийства с сайта Автопартнер Крым/ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь