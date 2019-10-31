В Ночь искусств в театре им.Луначарского будут читать стихи

31 октября 2019     24
В Ночь искусств в театре им

Севастопольский драматический театр имени А.В.Луначарского приготовил программу ко Всероссийской акции “Ночь искусств”. 

Зрителей приглашают к 16.00 на открытие выставки  Эдуарда Кулиша “Перевоплощения”. Ее презентует в зрительском фойе театра сам автор. В 19.00 начнется поэтический вечер “Читаю стихи”.   В авторском проекте Джона Барулина на Малую сцену театра вместе с севастопольскими поэтами выйдут луначарцы.

На 21.30 запланирована экскурсия по театру.  По закулисью зрителей проведет  Дмитрий Кириченко. В это же время пройдет презентация  IV-го Фестиваля актерских монологов “Словотворение”. С Евгением Журавкиным гости акции вспомнят лучшие выступления фестиваля-лаборатории.

Также «Ночь искусств» пройдет в Севастопольском ТЮЗеХерсонесе Таврическом, в филиалах Севастопольского военно-исторического музея-заповедника и на Белой даче Чехова в Ялте.

 Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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