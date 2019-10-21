В Ночь искусств дача Чехова в Ялте станет декорацией спектакля

21 октября 2019     14
В Ночь искусств дача Чехова в Ялте станет декорацией спектакля

Дом-музей А.П. Чехова в Ялте присоединится ко всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет 3 ноября.

В саду Белой дачи зрители увидят спектакль, созданный «Студенческим театром «75/1» при КФУ по мотивам пьес Чехова «Чайка», «Дядя Ваня», «Иванов» и «Три сестры».

Свой спектакль постановщики назвали иммерсивным – в нем нет дистанции между зрителем и актером, между сценой и партером. Гости попадают в трехмерную виртуальную реальность. Они будут перемещаться по саду вслед за актерами. Действие разных пьес будет происходить в разных частях дачи. Как рассказал агентству Крыминформ директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Артем Чернов, особый колорит постановке придаст время суток. Спектакль покажут после захода солнца, причем дважды – в 19.15 и 20.15.

Сам музей в этот вечер будет работать до 22 часов. Посетить экспозицию и посмотреть спектакль можно будет бесплатно.

В Севастополе в Ночь искусств можно будет посетить Херсонес и филиалы Военно-исторического музея-заповедника

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта tury.club.ru

Источник: Вести.Севастополь

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