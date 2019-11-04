В Ночь искусств посетителей Херсонеса перенесли в Средневековье

Для гостей в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» открыли сад миниатюр. Там всё было стилизовано под эпоху Средневековья. Посетителей встречали реконструкторы, одетые в доспехи воинов того времени.

Гостям предлагали чеканить монеты так, как это делали сотни веков назад. Писарь учил детей писать гусиным пером и чернилами.

Также в музее открыли выставку «Театр в Херсонесе: история, изучение, современная жизнь», которая рассказывает, как две с половиной тысячи лет назад жители древнегреческого полиса посещали театрализованные постановки, а позже уже в римскую эпоху – гладиаторские бои.

Как сообщила пресс-служба музея, для гостей праздника выступил народный вокальный коллектив «Ремикс» Дома культуры «Корабел». Музыка звучала на открытой площадке Античного театра больше трех часов.

А уже под занавес вечера в Византийском дворике звучали скрипка и рояль.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы Херсонеса

Источник: Вести.Севастополь