В Ночь искусств ТЮЗ покажет зрителям закулисье театра

30 октября 2019     22
В Ночь искусств ТЮЗ покажет зрителям закулисье театра

Севастопольский ТЮЗ присоединится ко всероссийской акции “Ночь искусств”. Она пройдет 3 ноября с 15-00 до 17-00.

Для зрителей подготовлена интересная программа: на тематических площадках художники, костюмеры, бутафоры и гримеры театра не только расскажут о своей работе, но и покажут, как они создают театральные чудеса.

Кроме того, каждый участник акции сможет попробовать себя в роли актера: артисты театра проведут интерактивные уроки актерского мастерства, вокала и пантомимы. На празднике выступит военный оркестр Севастопольского полка войск Национальной гвардии России.

Также «Ночь искусств» пройдет в Херсонесе Таврическом, в филиалах Севастопольского военно-исторического музея-заповедника и на Белой даче Чехова в Ялте.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта СТВ

Источник: Вести.Севастополь

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