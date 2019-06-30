В ночь на понедельник автомобилистам советуют не пересекать границу Крыма

30 июня 2019     25
В ночь на понедельник автомобилистам советуют не пересекать границу Крыма

В ночь с 30 июня на 1 июля в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» будут проходить технические работы по обслуживанию серверов. С полуночи до 4 утра возможна полная остановка работы таможенного оборудования.

Это повлияет на оформление автомобилей, поэтому водителей просят выбрать другое время для пересечения границы. При этом перемещение товаров физическими лицами для личного пользования, пересекающими границу пешком, будет идти в обычном режиме.

Крымская таможня приносит извинения автомобилистам за возможные неудобства.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Украина ждет от Франции 20 сторожевых катеров
Украина ждет от Франции 20 сторожевых катеров

Длина катера марки OCEA FPB 98 составляет 32 метра. Скорость – 35 узлов, а дальность хода — 1200 миль при …


В Севастополе на пляже Парка Победы утонул отдыхающий
В Севастополе на пляже Парка Победы утонул отдыхающий

Вечером 29 июня на пляже Парка Победы спасатели пытались вернуть к жизни мужчину 50-55 лет.  Как сообщают очевидцы, несмотря на …


Канадский премьер попал в неловкую ситуацию на саммите G20
Канадский премьер попал в неловкую ситуацию на саммите G20

Пользователи социальных сетей обратили внимание на неловкую ситуацию, в которой оказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо на полях саммита «Большой двадцатки» …


«Сметливый» приглядывает за американским эсминцем в Чёрном море
«Сметливый» приглядывает за американским эсминцем в Чёрном море

Силы Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем ВМС США Carney после его входа в Черное море. Об этом в …


В Крыму возрождают уникальную советскую разработку
В Крыму возрождают уникальную советскую разработку

В понедельник, 1 июля, из Евпатории в Севастополь и обратно начнут курсировать популярные в советские времена пассажирские суда на подводных …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты