В ночь на понедельник автомобилистам советуют не пересекать границу Крыма

В ночь с 30 июня на 1 июля в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» будут проходить технические работы по обслуживанию серверов. С полуночи до 4 утра возможна полная остановка работы таможенного оборудования.

Это повлияет на оформление автомобилей, поэтому водителей просят выбрать другое время для пересечения границы. При этом перемещение товаров физическими лицами для личного пользования, пересекающими границу пешком, будет идти в обычном режиме.

Крымская таможня приносит извинения автомобилистам за возможные неудобства.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь