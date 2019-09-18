В ночь на четверг не будет воды в центре Севастополя и Инкермане

В связи с аварийными работами на ВУ-3, сегодня с 23 часов до 6 утра завтрашнего дня не будет воды в Инкермане, поселках ГРЭС, Водоканал, Октябрь, Дальний, на хуторе Отрадный, а также на улицах: Л.Толстого, Шостака, Кожанова, Катерной, Адмирала Владимирского, Вакуленчука, в домах с 29-ого по 53-ий, на 5-ой Бастионной, Щорса, Пирогова, Генерала Петрова, Гоголя, Частника, Супруна, Капитанской, Маршала Бирюзова, Николая Музыки, Лобанова, Ломоносова, Я. Иванова, Пожарова, Руднева в домах с 1-го по 9-ый, Гидрографической, Отрадной, на пр. Генерала Острякова, 23-57, на Камышовом, Фиолентовском, Крепостном шоссе и в микрорайоне горы Матюшенко.

А завтра, 19 сентября, возможны перебои в водоснабжении ориентировочно с 900 до 1400 часов в районе улиц: Вакуленчука, 29-53, Лобанова, Руднева, 1-9, Я. Иванова, Отрадной, на Камышовом шоссе, 11, 13, 16, на Фиолентовском и Крепостном шоссе, на улицах Токарева, Н.Музыки, 43, 45, 78-102, Кожанова, Маршала Бирюзова, 5-15, на проспекте Генерала Острякова, 23-57 и хуторе Отрадном.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь