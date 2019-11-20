В ночь с 21 на 22 ноября перекроют участок проспекта Гагарина

С 23:00 21 ноября до 06:00 22 ноября будет полностью закрыто движение на участке проспекта Гагарина, от улицы Пугачёва до Дмитрия Ульянова.
В ночь с четверга на пятницу для движения всех видов транспорта вновь закроют участок проспекта Гагарина. Там продолжат демонтировать контактную сеть. Работы необходимы для реконструкции моста через суходол. Ограничение будет действовать между улицами Пугачёва и Дмитрия Ульянова. Первый этап демонтажа провели минувшей ночью. Обесточили провода ещё неделю назад. А чтобы пассажирские перевозки не прекращались, на линию вывели троллейбусы с автономным ходом. По словам строителей, линию восстановят к моменту сдачи объекта. Это должно произойти в конце года. На мосту уже установили балки, сейчас работают с опалубкой и делают армирование.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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