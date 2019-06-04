В ночь с 4 на 5 июня Инкерман и Северная сторона останутся без воды

4 июня 2019     4
В ночь с 4 на 5 июня Инкерман и Северная сторона останутся без воды

Чтобы полностью устранить повреждения на канализационном коллекторе Д-900 мм, с 22:00 4 июня ориентировочно до 5:00 утра 5 июня будет ограничена подача холодного водоснабжения в дома на Северной стороне Севастополя и в Инкермане, сообщает водоканал.

Также в связи с проведением срочных ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00

  • ул. Воронежская, 18, 21-27, 31; ул Восточная, 2/1, 2, 16-Б, 16-а, 14-18, 18-а, 24, 15, 45-а, 49-а, 51-а, 53-а, 41-43; ул. Грушевая, 2-12, 1-11; ул. Крайняя, 2-А, 8-А, 12-А, 2-12, 3-9; ул. Красноперекопская, 1-11; ул. Российская, 2-12; ул. Ручьевая, 13; ул. Тульская, 9-А, 13-А, 15-А, 27-А, 5-23, 27.

с 09:00 до 17:00

  • ул. Переяславская, 14/1, 12-А, 4-А, 4-Б, 4-В, 6-16; ул. Приморская, 6, 27-А, 1-17; ул. Серафимовича, 34-38, 39-45; ул. Штурманская, 4, 10-12, 1-13; ул Баумана, 1-9, 9-а; ул. Водная, 2-8, 1-7.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

Бывшего замглавы управления СК Никандрова освободили из колонии по УДО
Бывшего замглавы управления СК Никандрова освободили из колонии по УДО

Бывшего первого заместителя начальника столичного главы Следственного комитета Дениса Никандрова, осужденного на 5,5 лет за получение взятки, освободили из колонии. …


Погода в Севастополе и Крыму 4 июня
Погода в Севастополе и Крыму 4 июня

В Севастополе переменная облачность. Днём без осадков, вечером небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем северо-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы …


В ночь с 4 на 5 июня Инкерман и Северная сторона останутся без воды
В ночь с 4 на 5 июня Инкерман и Северная сторона останутся без воды

Чтобы полностью устранить повреждения на канализационном коллекторе Д-900 мм, с 22:00 4 июня ориентировочно до 5:00 утра 5 июня будет ограничена подача …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info