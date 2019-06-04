В ночь с 4 на 5 июня Инкерман и Северная сторона останутся без воды

Чтобы полностью устранить повреждения на канализационном коллекторе Д-900 мм, с 22:00 4 июня ориентировочно до 5:00 утра 5 июня будет ограничена подача холодного водоснабжения в дома на Северной стороне Севастополя и в Инкермане, сообщает водоканал.

Также в связи с проведением срочных ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00

ул. Воронежская, 18, 21-27, 31; ул Восточная, 2/1, 2, 16-Б, 16-а, 14-18, 18-а, 24, 15, 45-а, 49-а, 51-а, 53-а, 41-43; ул. Грушевая, 2-12, 1-11; ул. Крайняя, 2-А, 8-А, 12-А, 2-12, 3-9; ул. Красноперекопская, 1-11; ул. Российская, 2-12; ул. Ручьевая, 13; ул. Тульская, 9-А, 13-А, 15-А, 27-А, 5-23, 27.

с 09:00 до 17:00

ул. Переяславская, 14/1, 12-А, 4-А, 4-Б, 4-В, 6-16; ул. Приморская, 6, 27-А, 1-17; ул. Серафимовича, 34-38, 39-45; ул. Штурманская, 4, 10-12, 1-13; ул Баумана, 1-9, 9-а; ул. Водная, 2-8, 1-7.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя