В ноябре в Севастополе высадят 2,5 тысячи деревьев и кустарников

11 ноября 2019     19
В ноябре в Севастополе высадят 2,5 тысячи деревьев и кустарников

В Севастополе дали старт всероссийской акции “Сохраним лес”.

Это масштабная компания по восстановлению зелёной зоны. Главная цель – высадить не менее 30 миллионов деревьев по всей стране, а также привести в порядок те, что уже есть, и территорию вокруг.

В Севастополе старт акции дали на Северной стороне в парке имени 35-летия Победы в Великой Отечественной войне. Лесники совместно с Севприроднадзором устроили там субботник. Его участниками стали также казаки и школьники. Уборка мусора – лишь первый этап.

«Почему эта территория? Потому что шестой квартал наиболее деградировавший из-за того, что здесь большая проходимость граждан, – объясняет Константин Тохтамыш, лесничий участкового Мекензиевского лесничества предприятия “Севастопольского лесничество”. – Здесь места массового отдыха людей, и поэтому здесь очень много людей. И вы видите по мусору, что здесь очень много мусора, выломаны деревья. Большой ущерб нанесен природе».

Возместить его планируют, высадив новые деревья. Сделают это в течение недели. Всего в Севастополе в рамках всероссийской акции в этом месяце должны высадить больше двух с половиной тысяч молодых растений. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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