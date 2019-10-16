В ноябре Черноморский флот получит два новых больших гидрографических катера

16 октября 2019     16
В ноябре Черноморский флот получит два новых больших гидрографических катера

Один из них будет находиться в Севастополе.

Два новых больших гидрографических катера проекта 23040Г появятся в ноябре 2019 года на Черноморском флоте, сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на представителя департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ по Военно-морскому флоту Игоря Дыгало.

Катера «Борис Козицкий» и «Борис Слободник» строятся по заказу министерства на заводе Нижнем Новгороде. В ноябре они прибудут в Новороссийск для испытаний и после будут включены в состав Черноморского флота.

Катер «Борис Слободник» будет находиться в Севастополе, «Борис Козицкий» – в Новороссийске.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: mil.ru

Источник: Вести.Севастополь

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