В общественном транспорте Севастополя каждый день проводят дезинфекцию

Городской общественный транспорт Севастополя проходит ежедневную дезинфекцию в период сезонных вспышек острых респираторно-вирусных заболеваний.



Салоны автобусы и троллейбусов полностью обрабатываются дезинфицирующими средствами. Работники предприятий дезинфицируют поручни, сидения, стены и стекла подвижного состава даже в перерывах между рейсами. Водители и кондукторы обеспечены средствами индивидуальной защиты, с целью снижения распространения вирусных инфекций.

Как подчеркнул главный специалист-эксперт сектора контроля за осуществлением пассажирских перевозок Департамента транспорта Владислав Минин, рекомендации перевозчикам по усилению санитарной обработки салонов транспортных средств даны в связи с высоким уровнем заболеваемости вирусными инфекциями.

«Надеемся, что дополнительные санитарные меры помогут повлиять на ситуацию в лучшую сторону», – сказал Владислав Минин.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь