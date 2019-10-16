В одном из баров Севастополя ночью стреляли

16 октября 2019     18
В одном из баров Севастополя ночью стреляли

Ночью в баре “Пиратская лагуна” между двумя молодыми мужчинами возник конфликт, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Выясняя отношения, 33-летний севастополец выстрелил в 25-летнего из травматического оружия и ранил его.

Сотрудники ночного заведения вызвали полицию. Вооруженного дебошира удалось задержать. На него возбуждено уголовное дело, мужчина подозревается в умышленном причинении вреда здоровью, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю. Пострадавший молодой человек сейчас находится в больнице.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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