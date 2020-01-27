В онкодиспансере Севастополя заработал линейный ускоритель

Первый на полуострове медицинский линейный ускоритель заработал в севастопольском онкологическом центре. Роботизированный аппарат позволяет обрабатывать опухоли с точностью до доли миллиметра, при этом окружающие ткани остаются практически нетронутыми.

Ускоритель стоимостью 350 миллионов рублей был подарен городу правительством Москвы ещё в 2015 году, всё это время дорогостоящее оборудование простаивало. Более года ушло на строительство каньона – специального бетонного бункера для безопасной работы. Затем был докуплен компьютерный томограф, позволяющий точно определять границы опухоли. После поручения врио губернатора Михаила Развожаева были получены положительные заключения Роспотребнадзора. Сегодня курс лечения прошёл первый пациент.

«Сегодня мы свидетели действительно важного события в здравоохранении Севастополя. Мы можем констатировать, что такая высокотехнологичная помощь, которая иногда людям заменяет операции, даже не иногда, а очень часто заменяет операции и приводит к выздоровлению онкологических больных. Это, конечно, большая наша победа», – рассказывает заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин.

В основе работы ускорителя лежат микроволновые технологии. Они разгоняют электроны и обеспечивают выработку высокоэнергетического рентгеновского излучения. Пучок лучей подстраивается под параметры опухоли.

«Удачное приобретение, потому что машина обладает большим спектром возможностей, которые можно реализовать для разных совершенно заболеваний, в разных клинических ситуациях. Действительно хорошая машина, если не самый высокий класс, то предвысочайший класс», – делится главный врач севастопольского онкологического диспансера Василий Ощепков.

В перспективе в Севастополе может появиться ещё один ускоритель. Приобрести его планируют по федеральной целевой программе и установить в новом здании онкоцентра, которое будет построено на Фиолентовском шоссе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь