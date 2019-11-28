В операционных Севастополя появилось новое оборудование, разработанное в СевГУ

28 ноября 2019     15
В операционных Севастополя появилось новое оборудование, разработанное в СевГУ

Новое слово в импортозамещении в медицине. В больницах региона появилось оборудование, сконструированное сотрудниками и студентами Севастопольского госуниверситета.

Совершенствовали его четыре года. В результате один механизм заменил хирургу сразу двух ассистентов на полостных операциях. Как выглядит отечественная разработка, и какие компьютерные программы севастопольские студенты пишут в помощь врачам-урологам?

Система крючков и лопаток выглядит просто, но именно она помогает врачам в сложнейших полостных операциях в области онкологии, урологии, гинекологии. К помощи этого ассистента из титана прибегают, когда хирургу нужно 5-6 часов подряд удерживать края операционной раны в определённом положении.

«Данная модель предполагает крепление одной основной стойкой к операционному столу, которое значительно облегчает доступ лечащего врача к больному, к операционному столу, ему ничто не мешает в отличие от прошлых моделей, где рана растягивалась с двух сторон», – объясняет Юрий Авдеев, доцент кафедры приборных систем Политехнического института СевГУ.

На расчёт изгибов крючков и увеличение подвижности каждого элемента системы у сотрудников Севастопольского госуниверситета ушло почти 4 года. Но врачи были готовы ждать, потому что эта модель оказалась почти в полтора раза дешевле немецких и американских ретракторов.

Ранорасширитель севастопольского производства уже протестировали в операционной. Он стоит в одном из хирургических блоков первой городской больницы и заменяет собой сразу двух ассистентов хирурга.

Оборудование, разработанное севастопольскими инженерами, хирурги используют по несколько раз в месяц, и в будущем при определённой доработке врачи считают возможным массовое производство таких ранорасширителей.

«До 2000 годов на российском рынке были представлены только приборы из США. Сегодня есть возможность, и эти приборы производятся в России, в Севастополе», – говорит Игорь Арбузов, заведующий урологическим отделением Городской больницы №9.

«С инженерами мы уже связались, было бы неплохо сделать освещение на самом приборе для лучшей видимости раны, – добавляет Василий Сенченко, заведующий второй хирургией Городской больницы №1. – В принципе мы нашли взаимодействие и будем дальше эти разработки продвигать».

А пока в политехническом институте СевГУ борются за импортозамещение, в институте информационных технологий решили помочь врачам уйти от бумажной работы. В системе, которую создают студенты и аспиранты можно будет не только составлять графики динамики анализов, но и рассчитывать время операций по дроблению камней в организме. Возможным это станет благодаря тому, что в системе будут учтены не только длина и ширина камня, как на МРТ, а намного больше параметров.

«Учитывается объём камня, плотность камня, его расположение, возраст больного, пол больного, учитываются дополнительные затраты времени, если, например, искривление в мочеточнике, потому что при искривлении необходим дополнительный разрез, это ещё затраты», – говорит Наталья Тлуховская-Степаненко, преподаватель кафедры информационных систем Института информационных технологий СевГУ.

Такое уважение к времени хирургов в перспективе позволит точно рассчитать, сколько операций за одну смену может выполнить доктор. Практикующие врачи верят в успех работы учёных, а они ходят на операции и анализируют каждую их секунду, ведь здесь как нигде важна точность, а цена ошибки слишком высока, чтобы допустить даже одну.

Анна Шустер, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь

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