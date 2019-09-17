В Орлином врачи провели выездное медицинское обследование

17 сентября 2019     23
В Орлином врачи провели выездное медицинское обследование

В селе Орлиное прошёл “субботник здоровья”. В его рамках врачи городских поликлиник обследовали более ста человек. Флюорография, маммография, прививки от гриппа. Это уже пятый “субботник здоровья”, организованный для жителей сёл и посёлков департаментом здравоохранения города.

Пациенты поблагодарили врачей за работу, за то, что не нужно было ездить в больницу за десятки километров, а удалось получить консультацию буквально у дома. Ранее «субботники здоровья» прошли в Каче, Верхнесадовом, Солнечном и Широком. Исполняющий обязанности руководителя департамента Сергей Шеховцов отметил, что акция станет регулярной.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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