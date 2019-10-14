В Орлином хотят восстановить старый фонтан

Чтобы избежать подтопления сквера в посёлке Орлиное на улице Ласпинской, специалисты подняли тротуар и дорогу при помощи бетонных понтонов. Временно исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов отметил, что работы по реконструкции этого сквера выполнены на 90%.

Восстановят в сквере и старый фонтан. Подрядная организация изучит, как он работал раньше, и в зависимости от результатов проверки либо отремонтирует старую систему, либо наладит новую, рассказал Евгений Горлов.

«Сейчас мы выходим на участок бетонирования. Там применили интересную технологию. Там проходит речка Сухая, и этот участок постоянно подтапливается. Там сделали понтоны из бетона. Подтопления сквера не будет. Что касается фонтана – мы его почистим, приведём в соответствие. С подрядчиком поговорим по поводу снабжения фонтана водой. Там она присутствовала, но наполнение фонтана происходило (я так понимаю) естественным способом. Поставим подрядчику задачу», – сообщил Горлов.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь