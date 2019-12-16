В отношении Александра Моложавенко возбуждено новое уголовное дело

Он подозревается в превышении должностных полномочий при вводе в эксплуатацию дома на проспекте Победы, 2Б.

Возбуждено уголовное дело в отношении Александра Моложавенко, занимавшего на тот момент, пост директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю. Ему вменяется превышение должностных полномочий.

Директор департамента архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод многоэтажного дома по адресу: проспект Победы, 2Б, вместе с прилегающей территорией, зная о допущенных нарушениях строительных норм.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь