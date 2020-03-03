В параде Победы в Севастополе примут участие 29 самолётов и вертолётов

Над площадью Нахимова 9 мая пролетят Су-30СМ, Су-27П, Су-25СМ, Су-24М, Ту-134, Ан-26 и Бе-12, вертолёты Ка-27, Ми-8 и вертолёты из состава соединения ЮВО: Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник».

Всего в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы, в небе над городами-героями, Севастополем, Новороссийском и Керчью, пролетят 56 самолётов и вертолётов Морской авиации Черноморского флота.

На керченском параде местные жители и гости города увидят 17 самолётов и вертолётов, а в Новороссийске – 10. Генеральная репетиция воздушной части парадов пройдёт в начале мая. Сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь