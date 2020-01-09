В парках и скверах Севастополя появятся дополнительные пешеходные дорожки

На части общественных пространства, где в прошлом году завершился ремонт, люди продолжают ходить не по дорожкам, а привычными тропинками.
На части общественных пространства, где в прошлом году завершился ремонт, люди продолжают ходить не по дорожкам, а привычными тропинками.
Вопрос об увеличении количества тротуаров врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил проработать Владимиру Базарову.
«Давайте применим «курчатовский метод», посмотрим, где действительно сложились пути, где людям удобнее ходить», – отметил глава региона.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь