В парках и скверах Севастополя появятся дополнительные пешеходные дорожки

На части общественных пространства, где в прошлом году завершился ремонт, люди продолжают ходить не по дорожкам, а привычными тропинками.

На части общественных пространства, где в прошлом году завершился ремонт, люди продолжают ходить не по дорожкам, а привычными тропинками.

Вопрос об увеличении количества тротуаров врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил проработать Владимиру Базарову.

«Давайте применим «курчатовский метод», посмотрим, где действительно сложились пути, где людям удобнее ходить», – отметил глава региона.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь