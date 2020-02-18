В парках Севастополя организуют раздельный сбор мусора

18 февраля 2020     15
В парках Севастополя организуют раздельный сбор мусора

В севастопольских парках и скверах с середины марта будет организован раздельный сбор мусора.

В планах разработка предложений по внедрению в регионе системы раздельного сбора и переработки отходов. Сейчас она ведется нерегулярно, по частным инициативам, и ничем не регламентируется.

Документ, который будет содержать такие правила, нужно подготовить к первому июля.

В Севастополе остро стоит вопрос и о тарифе на вывоз мусора.

«Мы должны прийти к тому, что люди должны оплачивать только тот мусор, который они производят, – отметила заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя Татьяна Лобач. – С удовольствием сегодня заслушали пример дома по улице Парковая 14/б, здесь сами жители подошли к тому, что они ведут раздельный сбор мусора, сдают этот мусор и получается, уменьшается плата за вывоз ТБО. Это положительная практика год существует, я считаю, что мы можем ее распространить по всему городу Севастополю».

Предложения, которые  будут разработаны, представители коммунальных предприятий и бизнеса в сфере перевозки и переработки отходов, направят в правительство города.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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