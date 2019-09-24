В парке Керчи обнаружили две авиабомбы

24 сентября 2019     2
В парке Керчи обнаружили две авиабомбы

Снаряды времён Великой Отечественной войны нашли во время земельных работ в Комсомольском парке. Об находках сообщают в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Крым.

Специалисты на месте определили тип бомб. Находки оказались фугасной авиабомбой весом в 50 килограммов (ФАБ-50) и осколочной авиабомбой весом 25 килограммов (АО-25).

Боеприпасы доставили на полигон, и там уничтожили. 

Такое “наследие войны” в Крыму до сих пор встречается повсеместно. Бомбы находят на пляжах, на деревьях, а иногда даже во дворах жилых домов.

Служба информации “Вести – Севастополь

фото пресс-службы крымского МЧС

Источник: Вести.Севастополь

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