В парке «Патриот» выходные посвятят Афганской войне

В Севастополе, в военном парке «Патриот» стартует игровой фестиваль и реконструкция Афганской войны.

В Севастополе 15 февраля на территории военно-патриотического парка «Патриот» откроется Крымский игровой фестиваль.

На мероприятии будут представлены периоды Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил СССР послевоенного времени, современные вооруженные силы, военно-спортивные клубы по фаертагу, страйкболу, лазертагу и пейнтболу, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота. Также на фестивале будут открыты площадки ролевых клубов.

А в воскресенье 16 февраля, здесь же, состоится военно-историческая реконструкция «Мы уходим», посвященная 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В демонстрации боя будет задействована техника Черноморского флота, в том числе вертолет Ми-8.

На мероприятия приглашаются все желающие, вход свободный.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь