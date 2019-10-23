В парке «Патриот» появятся новые экспонаты

В одном из кластеров парка «Патриот» на аэродроме Южный будут установлены самолеты и вертолеты, служившие в войсках Южного военного круга.

Сегодня там завершается обустройство специальной площадки, на которой будет выставлена боевая техника. Уже доставлен вертолет Ми-8. Чуть позже там найдут место и для гусеничной техники, списанной министерством обороны. Но здесь она еще послужит – для проведения школьных патриотических экскурсий.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь