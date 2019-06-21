В парке «Патриот» прошла первая репетиция военного шоу

На следующей неделе в Севастополе пройдёт военно-технический форум “Армия-2019”. Зрелищное шоу можно будет увидеть в центральном кластере парка “Патриот”. Зрителям продемонстрируют боевые возможности техники и личного состава береговых частей Черноморского флота.

Сегодня состоялась первая тренировка. В репетиции приняли участие бойцы бригад береговой обороны, морской пехоты и разведки. Около ста человек и более десяти единиц техники: танки, бронетранспортеры, бронеавтомобили. Военное шоу будет состоять из семи эпизодов. Некоторые из них пока держатся в секрете. Но уже известно, что зрители увидят действия специальных подразделений по освобождению заложников и уничтожению базы боевиков. Военнослужащие продемонстрируют навыки владения оружием и покажут приёмы рукопашного боя. Такая “программа” будет впервые представлена в Севастополе.

«Никто не видел вблизи едущий танк, никто не видел так близко проносящиеся БТРы, которые будут вести огонь из своего вооружения. Никто не видел воочию наступление взвода морской пехоты, а все это здесь будет», – анонсирует предстоящие показы Игорь Сварковский, начальник отдела береговых войск Черноморского флота.

Наземная часть военно-технического форума “Армия – 2019” пройдет в Севастополе 29 июня. И тогда же показательные выступления состоятся в Севастопольской бухте.

Источник: Вести.Севастополь