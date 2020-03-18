В парке Победы в рамках акции «Сад памяти» высажены голубые ели и миндаль

18 марта 2020     9
В парке Победы в рамках акции «Сад памяти» высажены голубые ели и миндаль

75 саженцев миндаля – по числу лет, прошедших с 1945 года – и 10 голубых елей были высажены сегодня утром в севастопольском парке Победы. Так в Городе-Герое началась всероссийская акция «Сад памяти».

«Сегодня мы сажаем 75 деревьев миндаля в честь каждого года. Наверное, символично, что мы начали эту акцию в парке Победы, который тоже был заложен и построен в честь этой же Победы 45 лет назад”, – сказал вице-губернатор города Владимир Базаров.

Кроме представителей правиьтельства Севастополя, в парк приехали Народный артист СССР Василий Лановой, он амбассадор или посол акции “Сад памяти”, и Сергей Бирюзов – внук маршала Советского союза Сергея Бирюзова. Он специально прилетел из Москвы ради этого события.

«Для нашей семьи это очень приятный способ сказать спасибо деду за его подвиги, потому что он в годы Великой Отечественной войны, будучи начальником штаба 4-го Украинского фронта, разрабатывал операции по освобождению Крыма и Севастополя», – рассказал Бирюзов агентству ТАСС.

 

Сергей Бирюзов и Антон Шкаплеров сажают деревья вместе с жителями села Орлиное

Кроме парка Победы, акция сегодня проходит еще и в селах Севастополя. Со списком всех площадок можно познакомиться здесь. В селе Орлином к Сергею Бирюзову присоединился космонавт Антон Шкаплеров. 

С 18 марта по 22 июня во всех регионах страны будет высажено 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.

Акция «Сад памяти» началась сегодня с приграничных регионов России: именно они 22 июня 1941 года первыми встретили врага. Севастополь задержал продвижение фашистских войск вглубь страны и на Кавказ почти на год: гитлеровская армия смогла взять город лишь с третьей попытки.

Как считают историки, защитникам Севастополя удалось на несколько месяцев задержать наступление врага на Сталинград, оттянув на себя значительные силы фашистов. Оборона города началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года, хотя есть свидетельства, что защитники города, прижатые к морю на мысе Херсонес, сражались еще в течение двух недель после сообщения в газете «Правда» об уходе Красной армии из Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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В парке Победы в рамках акции «Сад памяти» высажены голубые ели и миндаль
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