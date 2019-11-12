В парке «Федюхины высоты» появятся новые исторические площадки

Они будут посвящены различным эпохам. И часть откроется для посетителей уже летом.

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От Гасфорты до Сапун-горы. Именно здесь строят масштабный парк. Его площадь больше 100 гектаров. Панорамный вид на Крымские горы и виноградники лишь дополнение к истории, насчитывающей тысячи лет.

Федюхины высоты – место не столько живописное, сколько историческое. Например, вот здесь было генуэзское поселение XV века. Удалось воссоздать его копию и сейчас это одна из первых площадок, доступных для посещения.

Их будет ещё девять. Каждая посвящена отдельному периоду, от античности до наших дней. Сейчас началась реконструкция римского форта. Подобное укрепление, говорят организаторы, возможно, существовало в районе Кадыковского городища в середине первого века до нашей эры. Стилизация военного лагеря станет центром античной площадки. На её строительство уйдет чуть больше года.

«Сейчас идёт отсыпка вала и до конца года планируем полностью закончить вал с входными воротами, башнями сторожевыми, со рвом. А что ещё в следующем году будем делать помещения казармы, пекарню, жилые постройки», – рассказывает заместитель директора парка живой истории «Федюхины высоты» Андрей Биати.

Посетители парка смогут погрузиться и во времена Крымской войны. В окрестностях проходили значимые сражения: Балаклавское, Инкерманское и Чернореченское.

Построенный здесь комплекс укреплений – точная копия того, что был в Первую оборону Севастополя. Строительные работы уже завершены, остались детали.

«В данный момент идёт оснащение площадки реквизитом и благоустройства этой площадки. Ну, доделываем все мелкие недоделки. Открытие площадки в качестве экскурсионного объекта планируется в апреле следующего года», – уточняет руководитель проекта по созданию парка живой истории «Федюхины высоты» Станислав Нагорный.

Упор делают не только на создание самих площадок. Развивать планируют и туристическую инфраструктуру. Сейчас строят автостоянку на 300 парковочных мест. Появятся пешеходные дорожки и входная группа. Увидеть результат масштабной работы можно будет уже летом.

Анастасия Репикова, Сергей Буторин, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь