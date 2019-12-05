В парк Учкуевка наведались вандалы

Сегодня ночью парк Учкуевка на Северной стороне Севастополя пережил набег вандалов. Неизвестные похитили недавно высаженные кустарники и даже пытались вытащить из земли довольно большие деревья итальянской сосны.

Сегодня утром в парк выехал и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов, чтобы своими глазами увидеть масштабы происшествия.

Ночью парк, где сейчас завершается реконструкция, патрулируют сотрудники ЧОП, нанятые строительной компанией. Но так как площадь парка превышает 25 га, то они пропустили тот момент, когда неизвестные вынесли с территории около 30 кустов можжевельника и будлеи, а также около 25 м шланга для капельного полива.

В парке недавно высадили красивую итальянскую сосну – чтобы дерево не свалило ветром, его держит целая система тросов. Видимо, жители Севастополя покусились не только на можжевельник – пока он не укоренился, его легко выдернуть из земли – но и на сосну. Были перерезаны тросы, но тем не менее унести сосны злоумышленникам не удалось.

Также вандалы пытались выкрутить из земли скамейку, но попытки оказались тщетными.

Евгений Горлов заявил, что в парке будет установлено круглосуточное видеонаблюдение, более того, он намерен созвать общественные слушания, чтобы проговорить с севастопольцами, какие еще меры можно предпринять для охраны городского имущества, чтобы весь можжевельник не переместился из парка на чьи-то садовые участки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь