В переулках Рыбного поселка вводится одностороннее движение

С 22 октября одностороннее движение вводится по переулкам Рыбный и Сейнерский в Гагаринском районе Севастополя. Знаки уже установили, но пока они закрыты пленкой.

Так по Рыбному переулку можно будет проехать только в сторону ул. Пролетарской, а по Сейнерскому – в обратном направлении. Поворот с улицы Бориса Михайлова на Прибойный переулок будет разрешен, но проехать дальше по Сейнерскому будет нельзя – под пленкой явно проглядывает «кирпич».

Департамент транспорта просит автомобилистов планировать свои маршруты по-новому.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь