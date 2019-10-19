В переулках Рыбного поселка вводится одностороннее движение

С 22 октября одностороннее движение вводится по переулкам Рыбный и Сейнерский в Гагаринском районе Севастополя. Знаки уже установили, но пока они закрыты пленкой.
Так по Рыбному переулку можно будет проехать только в сторону ул. Пролетарской, а по Сейнерскому – в обратном направлении. Поворот с улицы Бориса Михайлова на Прибойный переулок будет разрешен, но проехать дальше по Сейнерскому будет нельзя – под пленкой явно проглядывает «кирпич».
Департамент транспорта просит автомобилистов планировать свои маршруты по-новому.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь