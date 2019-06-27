В пещере Таврида обнаружены кости крупнейшей птицы Северного полушария

Ученые из Палеонтологического института имени Борисяка обнаружили в Крыму, в пещере, открытой во время строительства трассы «Таврида», останки бедренной кости крупнейшей птицы нашего полушария — Pachystruthio dmanisensis. При жизни птица весила более 450 кг – втрое больше, чем современный страус.

Такие гигантские птицы жили 1,5-1,8 млн лет назад — в одно время с древнейшими людьми. Ее считают крупнейшей из когда-либо найденных птиц Северного полушария. А в Южном ученым уже попадались останки Vorombe titan весом более 640 кг, сообщает сайт “Хайтек”.

Кроме костей птицы, палеонтологи также нашли в пещере останки южного мамонта, носорога-эласмотерия, вымерших представителей семейства оленевых, лошадей, псовых, хищных гомотериев, гигантских гепардов и гиен. Все они жили примерно в одно время.

Фото с сайта телеканала ТВЦ

Источник: Вести.Севастополь