В пещере "Таврида" спелеологи обнаружили новый зал с останками животных

29 августа 2019     19
В пещере "Таврида" спелеологи обнаружили новый зал с останками животных

Новый зал размером примерно 2,5 на 2 метра ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского обнаружили случайно: они продвигались вглубь пещеры «Таврида» и открыли еще одно пространство. Там они нашли останки животных и предположительно скелет змеи длиной около метра, сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству старший преподаватель кафедры землевладения и геоморфологии КФУ, председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин, останки каких именно животных были обнаружены, будут определять уже палеонтологи университета. Также к изучению бывших обитателей пещеры уже подключились ученые-минералоги и микробиологи Уральского отделения РАН.  Они взяли пробы неизвестных микроорганизмов, обнаруженных в пещере в прошлом году. Примерный возраст микробов может составлять 5 млн лет – именно столько лет назад, по данным специалистов Русского географического общества, начала формироваться пещера. Также ученые РАН взяли пробы минералов и состава воздуха. Их результаты станут известны примерно через месяц.

Сейчас ученые продолжают изучать пещеру: они хотят понять, какого она размера. Исследования новых ходов и залов проводятся не только под землей, но и на ее поверхности с помощью специального оборудования.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото газеты “Известия”

Источник: Вести.Севастополь

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