В пещерном городе Чуфут-кале спасатели 12 часов искали отбившегося от группы туриста

26 августа 2019     11
В пещерном городе Чуфут-кале спасатели 12 часов искали отбившегося от группы туриста

В ночь с субботы на воскресенье спасатели получили сообщение, что в Бахчисарае в районе Успенского монастыря и пещерного города Чуфут-кале потерялся мужчина 1956 года рождения. Он отбился от туристической группы. Гид его долго ждал, но, когда время было уже за полночь, решил обратиться в МЧС.

Сотрудники отряда «КРЫМ-СПАС» ночью начали обследовать горно-лесную зону в районе Успенского монастыря и южных ворот пещерного города Чуфут-Кале. Как сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым, протяжённость поиска составила более 5 км, но мужчину найти не удалось. Около 4 часов спасатели приняли решение приостановить поиск до утра.

Когда стало светло, работы продолжились: спасатели начали осматривать пещеры, оттуда переместились на склоны тропы Эшек-Сохах-Богаз, в ущелье Кучук-Ашлама, а также район каменоломен. И только в 13:10 им поступила информация, что мужчина нашелся в районе урочища Салачик.


Источник: Вести.Севастополь

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