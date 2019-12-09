В поддержку российских спортсменов в «Артеке» развернут гигантский триколор

9 декабря 2019     17
В поддержку российских спортсменов в «Артеке» развернут гигантский триколор

Флаг площадью 5 тысяч квадратных метров – это примерно две трети стандартного футбольного поля – в пятницу развернут воспитанники «Артека», чтобы поддержать российских спортсменов, которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило выступать в ближайшие 4 года на чемпионатах мира под флагом родной страны.

Также Россия не сможет проводить у себя мировое соревнования, а наши спортивные чиновники лишены права посещать чемпионаты в других странах.

Как сообщает ТАСС, в пятницу все 3 тысячи детей 14 смены станут участниками акции. Флаг будет собран из 33 полотнищ длиной 100 м и шириной примерно по 1,5 м каждое.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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