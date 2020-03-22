В поездах «Таврия» усилена санитарная защита

Компания «Гранд Сервис Экспресс» усилила санитарную защиту в поездах «Таврия», которые курсируют между Крымом и двумя российскими столицами, сообщает Туристический портал республики.

Увеличено число обработок вагонов дезинфицирующими средствами. Прежде, чем поезд отправится в путь, в вагонах включают кварцевые лампы. Также поезд обеспечен установками обеззараживания воздуха.

Персонал обеспечили средствами защиты и антисептиками. К рейсам не допускаются работники с симптомами острых респираторных инфекций.

Если вдруг такие симптомы обнаруживаются у пассажиров, к ним на ближайшей станции вызывают врачей. Об отмене рейсов речь не идет. Тем не менее, те, кто хочет отказаться от поездки, могут вернуть билеты. С правилами возврата можно познакомиться здесь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь