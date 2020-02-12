В поезде «Санкт-Петербург – Севастополь» раскрыта кража

Сотрудники Керченского линейного отдела полиции задержали по горячим следам похитителя пледов из пассажирского вагона поезда №7 «Санкт-Петербург – Севастополь».

От проводника поезда поступило заявление в полицию о пропаже пледов, принадлежащих транспортной компании ответственной за перевозку. Стражи порядка установили пассажиров причастных к хищению и выяснили, что злоумышленники покинули поезд на станции Багерово Керченского участка Крымской железной дороги.

Информация о произошедшей краже была передана сотрудникам Керченского линейного отдела полиции. Оперативникам понадобилось менее 5 часов, чтобы установить похитителя, сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Задержанный мужчина сразу сознался в содеянном и написал явку с повинной. Как выяснилось, гражданин – житель Ростовской области, а в Крым приехал на заработки. Мужчина рассказал, что является работником вахтовым методом в организации, которая занимается ремонтом и строительством железной дороги.

Ростовчанин привлечен к административной ответственности за хищение и выплатит штраф в пятикратном размере от стоимости краденого имущества.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь